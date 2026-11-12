Община Бургас започна подмяната на дърветата по ул. „Дебелт“. Общо 60 броя от вида Обикновен явор ще бъдат засадени.

Преди цялостния ремонт на улицата, по нея имаше 58 дървета, като 23 от тях са запазени и след реконструкцията. Реално Общината ще засади почти двойно повече дървета от тези, които се наложи да премахне.

Видът Обикновен явор е избран специално, защото е изключително адаптивен в градска среда. Тези дървета имат вертикална коренова система, която няма да нарушава подземните комуникации.

Видът е устойчив на замърсяване и улавя фините прахови частици. Обикновеният явор е характерен и с хубава корона, която пази сянка.

