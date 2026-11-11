Не шофьорът на тежкотоварния автомобил е виновен за поредната на автомагистрала "Тракия", която затруднява движението при км 80 в посока Пловдив.

Джип се е ударил в ТИР заради несъобразена от водача скорост, съобщи за "Труд news" говорителят на ОДМВР-Пазарджик Мирослав Стоянов.

Приближавайки участък с ремонт по аутобана, шофьорът на джипа не е намалил скоростта, въпреки обозначенията и сигнализацията на място, и се е забил странично в намаляващия пред него тежкотоварен автомобил.

снимки: Facebook / Магистрала Тракия / Иван Владимиров

Мъжът е признал пред полицаите, че е карал "бързичко". За щастие същият е леко пострадал се е разминал само с охлузвания и прорезни рани по ръцете.

Шофирайте внимателно и със съобразена скорост, апелират от полицията.

Възстановено е движението на АМ "Тракия" при км 82 в посока Бургас, съобщиха току що от Агенция "Пътна инфраструктура".