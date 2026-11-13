Сривът обхвана целия свят в рамките на един час, изваждайки от строя продукти на Microsoft в 74 държави и територии, съобщи платформата за проследяване на прекъсвания Downdetector. В четвъртък мащабен срив засегна платформите на Microsoft, включително Outlook, като много потребители срещнаха затруднения при използването на имейл акаунтите си, както и други грешки в приложенията на технологичния гигант, пише Euronews.

Рано в петък от Microsoft заявиха, че предприетите стъпки за отстраняване на проблема не протичат „според очакванията“ и че компанията работи по намирането на алтернативни решения.

"Наблюдавахме състоянието на промените, въведени с цел подобряване на работата на услугите, и потвърдихме, че резултатите не са според очакванията. Търсим алтернативни подходи, които да бъдат приложени за увеличаване на капацитета предвид продължаващия дисбаланс в управлението на трафика", посочиха от Microsoft в публикация в социалната мрежа X.

Сривът, който според Microsoft се дължи на „повишено натоварване“ върху инфраструктурата ѝ, продължи през по-голямата част от работния ден в САЩ и засегна и други продукти на компанията, като Teams и AI асистента Copilot.

Сривът обхвана целия свят в рамките на един час, изваждайки от строя продукти на Microsoft в 74 държави и територии, съобщи платформата за проследяване на прекъсвания Downdetector.

Карта, публикувана от Downdetector в X, показа, че прекъсването е засегнало потребители в Северна и Южна Америка, както и в части от Европа, Азия и Африка.

В Съединените щати около 130 000 потребители са съобщили за проблеми с Outlook малко след 13:00 ч. източно време (18:00 ч. по Гринуич), според данни на Downdetector. Впоследствие броят на сигналите за проблеми намаля, като към 18:00 ч. източно време (23:00 ч. по Гринуич) около 37 000 потребители са съобщили за затруднения с Outlook.

Първоначално от Microsoft заявиха, че разследват сигнали за прекъсвания „в Северна и Южна Америка“, но по-късно потвърдиха, че проблемът засяга „свързаността с услугите на Microsoft 365 за потребители във всички региони“.

Microsoft 365 е базираната в облака абонаментна услуга на компанията, която включва популярни приложения като Outlook и Teams.