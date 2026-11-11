Вълна от съпричастност заля страната след тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“, при която загинаха 11 души, а броят на ранените надхвърли 50. Десетки хора откликнаха на призивите за помощ и се наредиха на опашки, за да дарят кръв и да дадат шанс за възстановяване на пострадалите.

На 10 ноември бяха отправени няколко призива за кръводаряване. В инициативата се включиха Националният център по трансфузионна хематология, болниците в Сливен и Бургас, както и Българският Червен кръст и Столичната община. Кръв може да се дари навсякъде, където има център по трансфузионна хаматология в страната.

В социалните мрежи съобщават за опашки от желаещи да дарят кръв в Сливен през вчерашния ден.

За днес са записани 70 души, който желаят да дарят кръв в Сливен, съобщава БГНЕС.

В кръвния център в Пловдив служителите доброволно са останали след работно време, за да приемат чакащите кръводарители.

Националният център по трансфузионна хематология благодари на всички граждани, които откликнаха на призивите за кръводаряване след тежките катастрофи на АМ „Тракия“ и дариха доброволно кръв в подкрепа на пострадалите.

От центъра изразиха признателност към хората, проявили съпричастност в трудния момент, и подчертаха, че солидарността и готовността да се помогне могат да дадат надежда и шанс за живот на нуждаещите се.

Българският Червен кръст, Столичната община и Националният център по трансфузионна хематология организират кръводарителска акция в подкрепа на пострадалите при тежките катастрофи на АМ „Тракия“ и днес, 11 ноември от 8:00 до 14:00 ч. в сградата на Националния център по трансфузионна хематология на ул. „Братя Миладинови“ №112 в София. За желаещите да дарят кръв е обособено специално място.

Желаещите да дарят кръв трябва да носят лична карта, да бъдат отпочинали и да са се нахранили предварително. Организаторите напомнят, че не бива да се дарява кръв на гладно или да се прекъсва предписано лечение заради участието в акцията.

От НЦТХ напомниха, че кръвта не може да бъде произведена изкуствено и единственият начин да бъде осигурена е чрез даряване от човек на човек. Затова призоваха гражданите да не чакат извънредни ситуации, за да помогнат, а да даряват кръв редовно, тъй като всяко даряване може да спаси човешки живот.

От Националния център по трансфузионна хематология посочват, че кръводаряването е безопасна процедура, при която се използват само стерилни консумативи за еднократна употреба, което изключва риска от заразяване по кръвен път.

Кръводарители могат да бъдат здрави хора на възраст от 18 до 65 години, с телесно тегло над 50 кг, които не са приемали лекарства поне през последните 48 часа.

Минималният интервал между две кръводарявания е 60 дни. Жените могат да даряват кръв до четири пъти годишно, а мъжете – до пет пъти.

След даряването количеството на кръвта в организма се възстановява за по-малко от 24 часа, а пълното качествено възстановяване отнема между три и четири седмици.

Всеки кръводарител получава бележка за два дни отпуск, подкрепителна закуска и подарък. Предоставя му се и уникален код, чрез който може да провери резултатите от изследванията за ХИВ, хепатит B и C, сифилис, както и кръвната си група.

Днес, 11 ноември, е обявен Ден на национален траур в памет на жертвите от катастрофите.