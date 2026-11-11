Един от най-почитаните светци в православния календар събира надеждите на хиляди хора на 11 ноември. Свети великомъченик Мина е известен като закрилник на семейството, майките, децата и всички, които търсят любов или мечтаят за рожба. Но денят му крие и друга, далеч по-мистична страна. Според старите български поверия започват Вълчите празници - особено време, през което дори обикновени действия като шиене, работа след залез или даване на пари назаем могат да донесат нещастие. А един странен обичай с червен конец трябвало да предпазва хората от най-страшния горски хищник.

Воинът, който предпочел смъртта пред предателството на вярата

На 11 ноември Българската православна църква почита свети великомъченик Мина, живял през III век в Египет. Той бил войник в римската армия, но съдбата му се променила по време на гоненията срещу християните при императорите Диоклециан и Максимиан.

Мина отказал да участва в преследването на хора заради религиозните им убеждения. Напуснал военната служба и се оттеглил в планините, където прекарал години в молитва, пост и уединение.

По-късно се завърнал сред хората и започнал открито да проповядва християнството. Това довело до арестуването му и изправянето му пред съд, където бил подложен на жестоки мъчения, но отказал да се отрече от вярата си.

Според църковното предание свети Мина бил обезглавен, а тялото му изгорено. Паметта му се почита особено силно в България, Гърция, Кипър и Египет, а в православната иконография често е изобразяван като светец воин.

Чудотворецът, на когото се молят за любов и рожба

Свети Мина е смятан за покровител на семейството, майките, децата, вдовиците, сираците и пътешествениците. Към него се обръщат също жените, които искат да станат майки, и хората, които търсят спътник в живота.

Според вярванията светецът помага и при изгубени вещи, раздяла с близък човек или несправедливо отнета собственост. Затова в народната традиция той е известен и като закрилник на онези, които се надяват да намерят нещо загубено.

Особено почитана е чудотворната му икона в Обрадовския манастир „Свети великомъченик Мина“ край София. Всяка година на празника там се събират множество поклонници, които отправят молитви за здраве, благополучие, любов и деца.

Според разкази на вярващи молитвите пред иконата са помогнали на семейства да се сдобият с рожба и на самотни хора да открият любовта. Светата обител е сред най-посещаваните места в България на 11 ноември.

Защо не бива да давате пари назаем

Едно от най-любопитните народни поверия гласи, че на 11 ноември не трябва да се дават пари или ценни вещи назаем. Смятало се, че така човек може символично да изнесе късмета и благополучието от дома си точно преди настъпването на зимата.

Старите хора вярвали, че през този период е особено важно семейството да запази всичко необходимо за предстоящите студени месеци. Затова препоръчвали да се избягват необмислените разходи и ненужните заеми.

Друга забрана е свързана с кавгите. Според поверието спор, започнал на празника на свети Мина, може да доведе до продължителна вражда, затова хората се стремели да запазят мира в семейството.

Не се препоръчвала и тежка работа след залез слънце. Вярвало се, че нарушаването на тази забрана може да донесе умора, безсъние и болести през зимата.

Започват Вълчите празници. Червен конец затваря устата на звяра

В българския народен календар денят на свети Мина в редица краища поставя началото на така наречените Вълчи празници, известни още като Мратинци или Мратински дни. В различните области продължителността им е различна, като на някои места завършват на 21 ноември, когато се отбелязва Въведение Богородично.

Според старите вярвания през този период вълците ставали особено опасни. Хората се страхували за стадата и домашните си животни, затова спазвали строги забрани, чрез които се надявали да предпазят добитъка от нападения.

Особено интересен бил обичаят да се завързват ножове и ножици с червен конец. Вярвало се, че така символично се затваря устата на вълка и той няма да може да напада животните.

Жените избягвали да шият, плетат, предат и обработват вълна. Смятало се, че всяко действие с игла, ножица или остър предмет може да предизвика гнева на зверовете.

В някои селища дори замазвали с кал мястото около огнището и зад входната врата. Целта била символично да се залепят очите на вълците, за да не могат да открият домашните животни.

Според разказ на етнолога Вилдан Расим от Регионалния исторически музей в Кърджали пред БНР Вълчите празници в различните райони продължават от три до десет дни. Най-опасен в народните представи бил последният ден, наричан на места денят на Куцулан - митичния куц вълк.

Странното поверие за настъпващата зима

Свети Мина се свързва и с прехода между есента и зимата. Според народните представи след неговия празник студеното време започва постепенно да надделява, а природата се подготвя за най-суровите месеци.

Старите българи обръщали голямо внимание на времето през този период. Рязкото застудяване се приемало като знак, че зимата наближава, а необичайно топлите дни носели надежда за по-меко начало на сезона.

В някои райони се вярвало, че точно около празника на свети Мина есента води последната си битка със зимата. Затова стопаните се стремели да приключат най-важната работа по дворовете, нивите и подготовката на храната.

Какво да сложим на празничната трапеза

На 11 ноември няма строго определени ястия, задължителни за всички православни християни. Народната традиция обаче свързва празника със семейното събиране, споделената храна и грижата за най-малките.

В някои краища на трапезата се поставя домашна питка, а за децата се приготвя нещо сладко. С това семейството отправяло пожелание за здраве, радост и благополучие през идващата зима.

През 2026 г. празникът се пада в сряда, която е постен ден според православния календар. Вярващите, които спазват църковните пости, съобразяват храната си с правилата за деня.

Добра традиция е да се запали свещ за здраве на близките и да се отправи молитва към свети Мина за мир и закрила на дома.

Кой празнува имен ден на 11 ноември

Освен свети великомъченик Мина на 11 ноември православната църква почита и светите мъченици Виктор, Викентий и Стефанида, както и преподобни Теодор Студит, известен със защитата на православната вяра.

Имен ден празнуват Мина, Минчо, Минка, Минко, Мино, Миньо, Виктор, Виктория и техни производни. В някои именни календари се посочват още Викентий и други близки по произход имена.

На този ден близките поздравяват именниците с пожелания за здраве, сила, щастие и закрилата на светеца.