Опашка от желаещи да бъдат кръводарители се изви пред Кръвния център в Бургас в помощ на пострадалите при жестоките катастрофи на АМ „Тракия“ днес. Минути след призива на УМБАЛ-Бургас към бургазлии да дарят кръв, са се явили и първите желаещи.

По-рано днес стана ясно, че един от ранените на АМ "Тракия" е млад лекар, инфекционист, част от екипа на Детската болница Света Анастасия. Той е транспортиран за лечение в Бургас. Колегите му от болницата също се организират в акция по кръводаряване - за него и за всички пострадали от катастрофата.

"Трагедията на магистрала „Тракия“ е неописуема. В такива моменти думите трудно намират място. Всички сме потресени и съпричастни с болката на пострадалите и техните близки.

Разговарях с управителите на бургаските болници, в които са настанени част от пострадалите. Лекарските екипи полагат всички необходими грижи за тях. Сред пострадалите е и лекар от Детската болница.

В готовност сме и съдействаме с всичко необходимо на институциите.

Със свито сърце очакваме информация за загиналите и се молим за живота и бързото възстановяване на ранените", обяви кметът на Бургас Димитър Николов.