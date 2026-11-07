Ново предупреждение относно риска от рак, свързан с бекона, идва от експерт, който призовава за забрана на ключова съставка в преработеното месо, пише Newsweek.

Хиляди животи биха могли да бъдат спасени чрез забрана на канцерогенните добавки, открити в преработени месни продукти като бекон и шунка, заяви професор Крис Елиът, бивш правителствен съветник по безопасността на храните.

Ограничаването на употребата на нитрати и нитрити би могло значително да намали нарастващия брой случаи на рак на червата във Великобритания. И не само това, беконът е много популярен хранителен продукт.

Тези консерванти се добавят към преработените месни продукти, за да предотвратят растежа на бактерии и да запазят живия цвят на месото.

Проучванията обаче показват, че те могат да образуват канцерогенни съединения в червата и се смята, че са отговорни за 5400 случая на рак на червата всяка година само във Великобритания.

Предупреждението идва във време, когато броят на диагнозите се увеличава тревожно сред младите британци, като случаите отбелязват увеличение с над 50% в сравнение с 90-те години на миналия век.

Това заболяване причинява 17 700 смъртни случая годишно, 48 на ден, тоест по два на всеки час.

Въпреки че Европейският съюз (ЕС) затегна ограниченията за добавките, Агенцията по хранителни стандарти (FSA) на Обединеното кралство определи миналата година, че доказателствата, свързващи нитратите и нитритите с рака, остават неубедителни.

Сега професор Елиът от университета „Куинс“ в Белфаст критикува решението на FSA, твърдейки, че институцията е игнорирала ключови проучвания, които са демонстрирали вредните ефекти на тези съединения.

„Има много силна връзка между консумацията на тези химикали, присъстващи в преработените месни продукти, и рака на червата“, каза той в нов документален филм на BBC Panorama, разследващ нарастването на заболеваемостта от рак сред младите хора.

Професор Елиът посочва, че ЕС се движи към пълното премахване на тези добавки от преработените месни продукти.

„За разлика от това, във Великобритания регулаторът изпраща диаметрално противоположно послание, твърдейки, че „няма достатъчно доказателства, така че не са необходими действия“, каза експертът.

50 000 случая на рак на червата за десет години поради нитрати

„Става въпрос за живота на хиляди хора. Крайният резултат ще бъде увеличение на случаите на рак на червата, което ще се отрази на живота на тези хора и на целите им семейства.“

Това не е първият път, когато професор Елиът предупреждава за опасностите, породени от нитратите и нитритите.

Той участва в голям анализ, публикуван миналата година, който показва, че тези химикали са отговорни за повече от 50 000 случая на рак на червата за период от десет години.

Тези открития са резултат от забележителен доклад на Световната здравна организация от 2015 г., който класифицира преработеното месо като канцероген от Група 1 – същата категория като тютюна и азбеста.

Иън Йънг, главен научен съветник в FSA (Агенцията по хранителни стандарти), заяви, че употребата на нитритни и нитратни добавки в преработеното месо „е строго регулирана и подлежи на максимални законови граници на безопасност“.

„Ясно е, че индустрията трябва да използва само количеството, строго необходимо за безопасността на храните“, продължи той.

Професор Йънг каза, че диета, богата на фибри и пълнозърнести храни, може да намали риска от рак на червата, както и възприемането на „здравословен начин на живот“.

„Хората, които искат да намалят приема си на нитрити, могат да избират от нарастваща гама от преработени месни продукти без добавени нитрити; важно е обаче да се отбележи, че те все още могат да съдържат нитрити“, добави той.

Професор Йънг обясни, че позицията на FSA се основава на „съвкупността от научни доказателства“, като същевременно подчерта, че „най-безопасният начин за намаляване на риска, свързан с консумацията на червено и преработено месо, е да се намали количеството, което се консумира“.

Рязкото увеличение на броя на случаите на рак на червата сред хора под 50-годишна възраст в Обединеното кралство е довело до стартирането на мащабно проучване от King's College London.

В допълнение към диетата, други известни рискови фактори за рак на червата включват тютюнопушене, прекомерна консумация на алкохол и диета с ниско съдържание на фибри и калций.