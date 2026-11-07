Тежка катастрофа с трагичен край разтърси плевенското село Гривица в късния следобед в събота. Около 15:30 часа 19-годишен водач на джип е прегазил до смърт четиригодишно дете. Ударът е бил фатален и малчуганът е загинал на място. Инцидентът е станал, докато детето е пресичало платното в центъра на селото.

По информация на МВР пробите за алкохол и наркотици на шофьора са отрицателни. Той е задържан.

Трагедията моментално предизвика напрежение в населеното място. Близки и роднини на семейството на загиналото дете се събраха на централния площад. Впоследствие множеството се насочи на протест пред дома на задържания младеж.

За овладяване на обстановката и предотвратяване на ескалация на напрежението в селото е разположено засилено полицейско присъствие, подкрепено от части на "Жандармерията".