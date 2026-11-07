Шест са вече жертвите на нападението в Краков, съобщават полски медии и световните агенции. Петнадесет са ранените, от които 12 са в сериозно състояние. Сред ранените има и двама полицаи.

Полският премиер Доналд Туск ще посети града.

Нападателят е полски гражданин, съобщиха полският новинарски сайт Онет и световните агенции Ройтерс и Франс прес, като се позоваха на полската полиция.

Мъжът, който беше прострелян по време на конфронтация с полицията, не е носил документи за самоличност със себе си. Но полицията е успяла да установи неговата самоличност по оперативен път.

Полицията каза, че нападателят е на 25 години и че в колата му е са били открити още много други оръжия и боеприпаси, посочват Асошиейтед прес и ТВН 24, като цитират говорителката на полицията в Краков Катажина Число.

Полицията опроверга твърденията, че е имало и втори замесен в престъплението, след като по-рано тази вечер младши сержант Якуб Мирочна от полицията в Краков каза за Полската агенция по печата (ПАП), че по първоначална информация нападението на Главния пазарен площад е извършено от двама души. (БТА)