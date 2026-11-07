Четирикратният световен шампион по вдигане на тежести Карлос Насар се прибра в България след историческия триумф на Световното първенство в Китай.

Той се прибра с полет от Истанбул, който кацна на летище "Васил Левски" малко преди 9 часа на 7 ноември. Заслужено, Насар беше посрещнат като героой от стотиците фенове на спорта, които отново чуха Химна на България от най-високата стълбичка.

Щангистът се прибра у дома след поредния си феноменален триумф на Световното първенство по вдигане на тежести в Нинбо.

В новата за него категория до 95 кг той буквално прегази конкуренцията с шест перфектни опита. Освен златния медал, Насар записа името си в историята с три нови световни рекорда: 185 кг в изхвърлянето, 230 кг в изтласкването и невиждан двубой от 415 кг.

„Изпитвам огромна радост и усещам любовта на хората. Усещам как спортът сплотява. Винаги съм знаел какво представлява спортът е обществото, но сега усещам и моята роля към това“, заяви Насар пред журналисти.

„Осъзнавам каква отговорност е това нещо и се надявам да представлявам България достойно и да нося единствено и само радост и сила на тези хора“, отговори той на въпрос за прозвището, което му дадоха – „Шампионът на народа“.