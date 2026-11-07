Плодовете и зеленчуците продължават да поскъпват на стоковите тържища, докато при част от млечните продукти и основните хранителни стоки се отчита понижение. Най-сериозно е увеличението при доматите, зеления и червения пипер.

Зелето и лимоните отбелязват най-голямо поевтиняване. Спрямо отчетените в края на октомври стойности се запазва възходящата тенденция при редица сезонни зеленчуци.

Най-сериозно е поскъпването при доматите. На 6 ноември те достигат 2,35 евро за килограм спрямо 2,01 евро седмица по-рано, което представлява увеличение от 16,92%. Зеленият пипер поскъпва от 1,02 до 1,20 евро за килограм, или със 17,65%, а червеният достига 1,50 евро. Тиквичките се търгуват за 1,26 евро при 1,12 евро в края на октомври – ръст от 12,50%. Краставиците също продължават нагоре – от 1,68 до 1,80 евро за килограм.

Увеличение се отчита и при зелената салата, чиято цена достига 0,75 евро спрямо 0,69 евро, както и при морковите – от 0,64 до 0,66 евро. Картофите поскъпват до 0,65 евро за килограм.

На обратния полюс е зелето. На 6 ноември то се търгува за 0,55 евро за килограм, докато в края на октомври е струвало 0,62 евро. Лимоните поевтиняват от 1,43 до 1,33 евро. Бананите запазват цената си от 1,46 евро за килограм.

При млечните продукти движението е разнопосочно. Маслото поевтинява от 1,45 до 1,39 евро за пакет от 125 грама, а киселото мляко – от 0,79 до 0,74 евро за кофичка от 400 грама. Прясното мляко поскъпва до 1,23 евро за литър. Кашкавалът „Витоша“ остава на равнище 9,15 евро за килограм, а кравето сирене се увеличава незначително до 5,88 евро.