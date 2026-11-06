Правителството официално ще представи днес дългоочаквания проект на държавния бюджет за 2027 г. Финансовата рамка ще очертае приоритетите на държавата за следващата година на фона на засиления контрол от страна на европейските институции и необходимостта от ограничаване на бюджетния дефицит.

Бюджет 2027 се очертава като едно от най-сериозните финансови предизвикателства пред управляващите през последните години. Кабинетът трябва да намери баланс между очакванията за повишаване на доходите и натиска от Европейската комисия за овладяване на публичните разходи.

Проектът вече е преминал през предварителни съгласувания с европейските институции, след като България попадна в процедура по свръхдефицит заради нарушаване на правилата за фискална дисциплина. След официалното му представяне предстоят обсъждания със социалните партньори, работодателските организации и останалите заинтересовани страни, предаде репортер на БГНЕС.

Какви увеличения на доходите се предвиждат

Основен акцент в проектобюджета е политиката по доходите. За 2027 г. Министерството на финансите предвижда минималната работна заплата да достигне 660 евро, а максималният осигурителен доход да бъде увеличен до 2400 евро.

Планира се и значително повишение на линията на бедност – с над 13%, до 443 евро през следващата година.

Пенсиите също са включени във финансовите разчети. От 1 юли 2027 г. е предвидено осъвременяването им да бъде с 8%.

За работещите в публичния сектор се залага увеличение на възнагражденията с 5%, а за педагогическите специалисти ръстът трябва да бъде по-висок – 7,5%.

Дефицитът остава над европейския праг

Въпреки планираното увеличение на доходите основното предизвикателство пред управляващите остава овладяването на държавните разходи.

Според предварителните параметри бюджетният дефицит за 2027 г. се очаква да достигне 4,3% от брутния вътрешен продукт (БВП). Това е над европейската референтна граница от 3%.

Амбицията на кабинета е чрез постепенно ограничаване на дефицита показателят да достигне допустимите нива до 2029 г.

В същото време държавният дълг продължава да нараства. Очакванията са в края на 2027 г. той да достигне 47,1 млрд. евро, или над 33% от БВП. Увеличението е свързано както с необходимостта от финансиране на текущия дефицит, така и с рефинансирането на вече натрупани задължения на държавата.

Нови мерки за приходи и съкращаване на разходите

За да осигури необходимите приходи и да покрие планираните разходи, правителството подготвя мерки, които ще засегнат както бизнеса, така и публичната администрация.

Сред предложенията е въвеждането на еднократна вноска върху свръхпечалбите в определени сектори. Очакванията са от нея в държавната хазна да постъпят около 800 млн. евро допълнителни приходи.

Предвижда се и държавните предприятия да превеждат в бюджета 100% от печалбата си под формата на дивидент.

В разходната част се планира оптимизация, която включва премахване на автоматичните механизми за увеличение на възнагражденията в публичния сектор и ограничаване на средствата за издръжка на администрацията.

Сред предвидените промени е и мащабна реформа в системата на медицинската експертиза. Целта е да се ограничат злоупотребите и неправомерното изразходване на средства от социалната система.