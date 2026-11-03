Втори контейнер е забелязан в морето край Синеморец. Той е наполовина потопен, което предполага, че е тежък или в него е проникнала вода. Контейнерът се наблюдава от гранични служители и ще бъде локализиран и изтеглен, след като морето се успокои и бъде отнесен към някой залив. Това съобщи областният управител на Бургас Дико Диков.

В района на плаж Синеморец, до скалите в местността „Корабите“, се намира и контейнер-цистерна, която е достигнала брега късно снощи. По думите на Диков съоръжението вероятно е празно и около него няма видими следи от изтичане на опасни вещества. Цистерната е на повърхността на водата, а около нея не се забелязва замърсяване. От Регионалната инспекция по околната среда и водите ще вземат проби от водата, за да установят дали има наличие на замърсители.

Двата контейнера в района на Синеморец се охраняват денонощно. Бурното море обаче не позволява предприемането на действия по изтеглянето им, тъй като съществува опасност за живота и здравето на служителите. Според областния управител намесата с тежка техника също е невъзможна при настоящите метеорологични условия.

Друг контейнер, открит край скалите в района на плаж Арапя и къмпинг „Оазис“, също остава под охрана. Той е в плитък залив, а според експерт от Военноморските сили катер не може да достигне до него. Изтеглянето му ще изисква по-малки плавателни съдове, но това ще бъде възможно едва след успокояване на морето. По-рано бе съобщено, че контейнерът е с коледна украса.

Вчера в морето край Ахтопол бе забелязана цистерна, за която властите съобщиха, че вероятно е празна. Впоследствие тя е била отнесена от вълните към Синеморец.

Общо четири контейнера дрейфуват в морето южно от Бургас след потъването на контейнеровоза „CONTSHIP JET“ край Шабла на 29 октомври при атака с три морски дрона. Два от тях са в района, който се охранява от българските власти, а останалите два са извън него и вероятно теченията са ги отнесли в друга посока.

„Никой не може да прогнозира колко контейнера ще излязат, колко ще достигнат нашия бряг и колко ще бъдат отнесени към Турция, тъй като теченията ги водят натам“, посочи Дико Диков.