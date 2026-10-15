Операцията по изтеглянето на моторния кораб „CHELSEA 3", ударен от дронове в Черно море, към Пристанище Бургас беше временно прекратена заради влошените метеорологични условия. Влекачът ALIOTH, изпратен към плавателния съд, вече е тръгнал към Бургас, съобщава maritime.bg.

Заради лошото време корабът е бил отнесен на юг от мястото на инцидента и в момента се носи по течението на изток от Приморско. Наблюдението над него продължава, а при подобряване на времето операцията по изтеглянето може да бъде възобновена, за да бъде извършен подробен оглед.

По-рано днес премиерът Румен Радев заяви, че целта е корабът да бъде докаран в Бургас за ремонт и обстойно търсене на останки от дронове, които да помогнат за установяване на извършителя. Според него Русия е логичен заподозрян, но засега няма категорични доказателства и България няма да отправя обвинения без тях. Радев припомни, че при огледа на другия засегнат кораб „ABLE” не са открити останки от дронове.

Премиерът предложи България заедно с Румъния и Турция да поиска мораториум върху ударите по цивилни и търговски кораби в Черно море. Той подкрепи и идеята за общо военно командване на НАТО в региона.

„CHELSEA 3", построен през 2006 г. и собственост на украинска компания, беше атакуван от три безпилотни апарата на около 17 морски мили източно от Бяла. Българската Гранична полиция евакуира всички 15 членове на екипажа, осем украински и седем азербайджански граждани. На 13 октомври беше ударен и „HS Dignity”, плаващ под флага на Гвинея-Бисау, който потъна на около 17 мили източно от Шабла. Петима от екипажа му бяха извадени от водата от преминаващи наблизо съдове, а издирването на останалите беше прекратено заради лошо време.

Седмица по-рано други два търговски кораба, „ALFA WATAN” и „ABLE”, бяха поразени на около 70 морски мили източно от Бяла, в българската изключителна икономическа зона. „ALFA WATAN” потъна, а 18-членният екипаж на „ABLE” беше спасен.