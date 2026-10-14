На 21, 22 и 30 октомври, от 10:30 до 16:30 ч., МБАЛ „Сърце и Мозък“ – Бургас организира безплатни профилактични изследвания на гърдата. Необходимо е предварително записване на телефон: 056 703 003.

При изследването на гърдите точната оценка зависи както от опита на специалиста, така и от възможностите на апаратурата. В кампанията на болницата жените ще получат достъп до цялостна оценка, която включва преглед при специалист, ехография и/или мамографско изследване с висок клас 3D система GE HealthCare Senographe Pristina 3D според преценката на лекаря.

GE HealthCare Senographe Pristina 3D е мамографска система от най-съвременно поколение. Технологията за дигитална томосинтеза създава подробен 3D образ на гърдата слой по слой, така че припокриващите се тъкани да се виждат по-ясно. Резултатът е изключителна прецизност на образа, висока диагностична точност и ниска доза на облъчване. Това дава на специалиста повече детайл и информация при оценката и подпомага поставянето на точна диагноза.

„ПЪРВО ТИ!“ е мотото на кампанията на „Сърце и Мозък“, насочена към жените през РОЗОВИЯ ОКТОМВРИ, посветен на борбата с рака на гърдата.

Защото за работата намираме време. За семейството – също. За хората, които обичаме – винаги. А себе си? Често оставяме за после.

Затова екипът на „Сърце и Мозък“ казва:

Този октомври не отлагай. Отдели време за себе си.

Не е необходимо да чакаш да се появи симптом, за да обърнеш внимание на здравето си. Профилактиката е възможност да се погрижиш за здравето си навреме и да дадеш на лекарите най-важното – възможност да наблюдават, изследват и оценяват състоянието ти.

Грижата за себе си не е егоизъм.

Тя е отговорност към теб и към хората, които обичаш.