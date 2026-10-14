Специалисти по детски болести от София, заедно с лекарите на Детската болница "Св. Анастасия", ще преглеждат в Бургас на 17 октомври, събота.

Детските лекари са от специалностите УНГ, ортопедия и травматология, урология, хирургия, кардиология, нефрология, дерматология, АГ и офталмология.

Те ще преглеждат безплатно деца от 0 до 18 г. в кабинетите на Детската болница. Профилактичните прегледи ще бъдат извършени в рамките на програмата "Детско здраве".

Прегледите ще се извършват от 9.00 ч до 14.00 часа в кабинетите на Диагностично-консултативния блок на Болницата, където през август и септември се провеждаха и профилактичните прегледи на МБАЛДБ „Св. Анастасия“.

Децата, които са с хронични и придружаващи заболявания, трябва да носят за прегледа цялата медицинска документация, съпровождаща заболяването.

Предварителното записване става на регистратурата на Болницата всеки делничен ден от 14:30 до 17:00 часа на телефон: 056/599820