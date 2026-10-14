Окръжната прокуратура в Хасково повдигна обвинения на 32-годишна жена и 14-годишния ѝ син за убийството на 67-годишен мъж в Димитровград на 12 октомври, съобщиха от държавното обвинение.

Според разследването майката е подбудила и помогнала на сина си да извърши убийството. Момчето е обвинено, че умишлено е умъртвило мъжа, като му е нанесло прободна рана в областта на сърцето.



Обвиняемата жена е задържана за срок до 72 часа, а непълнолетното момче за срок до 48 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Предстои прокуратурата да внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо двамата.

Тялото на мъжа бе намерено случайно от полицаи в багажника на лек автомобил, катастрофирал в димитровградския кв. "Марийно".