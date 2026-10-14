Общежитията в новия студентски и научен кампус на Бургас са почти готови и трябва да приемат първите си обитатели до няколко месеца, а условията в тях ще са като в четири или петзвезден хотел. Това показа кметът Димитър Николов в кратко видео от строителната площадка на бъдещия учебен център, която се намира в новия жилищен комплекс „Хоризонт".

„Стъпка по стъпка напредваме", написа кметът в социалната мрежа Facebook. И припомни, че иновативният студентски и научен кампус е разположен на площ от 26 декара. Проектът включва лаборатории, студентски общежития, апартаменти за преподаватели, спортен комплекс и дейта център, както и споделени пространства за образование и култура. До реализацията му се стигна по настояване на университетите в града.

Николов показа и интериора на двойна стая в общежитието. По думите му в нея има две легла, бюра за подготовка, места за лаптопи, гардероби и малка тераса. „Перфектно! Като един петзвезден хотел или поне четири плюс", коментира той.

В кадър попаднаха и излетият бетон за основите на сградата на учебния дейта център, както и мястото на бъдещата сграда номер 5. В нея ще бъдат изградени лабораториите, в които студентите ще могат да разработват продукти съвместно с водещи компании.