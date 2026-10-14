Има достатъчно запаси в "Лукойл"- 140 хил. тона петрол са в складовата база, още 420 хил. тона за разтоварване от 3 танкера, които са в нашите териториални води. Така премиерът Румен Радев отговори на Христо Гаджев от ГЕРБ, който по време на петъчния контрол изрази загриженост от нов предстоящ скок в цените на горивата.



Той увери, че цените на петрола от трите танкера вече е договорен и няма да има промени, а "Лукойл" е осигурен със суровина до ноември включително, дори до средата на декември. "Що се отнася до следващи доставки, действията, които предприемаме с нашите изключително ограничени способности ще доведат до промяна в бъдещите застраховки, говоря за следващата година", каза Радев. И допълни: Ако има някаква паника с горивата, това е паниката, която вашият лидер насажда, пътувайки из страната и забавлявайки ни добре", обърна се премиерът към депутата от ГЕРБ. "Няма място за паника и никаква истерия, и предизборни манипулации. Дизел има и ще има. "Лукойл Нефтохим" работи надеждно, зареден е със суровина".



Месечното потребление в България е 190 хил. тона, "Лукойл" произвежда около 220 хил. тона на месец."Нямаме никакъв проблем да изнасяме - имаме излишък", категоричен е Радев. Той добави, че "Лукойл" работи на 85-90% в момента, а трябвало да работи на 100%. Подчерта, че предприятието трябва да има капитализация, а това ще стане с продажбата на свръх производството.



Радев забрани на председателя на ДАНС Пламен Тончев да говори за палежа на антени на "Старлинк" край София пред парламента. Двамата са на изслушване в парламента по повод атаките над кораби в българската икономическа зона в Черно море, както и за подпалените антени. В отговор на въпрос на депутата Божидар Божанов от ДБ, министър-председателят от трибуната призова шефът на ДАНС Пламен Тончев да не докладва на депутатите, за да не попречи на разследването. Според Румен Радев скоро България ще има успешен край на разследването на палежа на станции от системата на Илон Мъск "Старлинк" край София. Запалени са 11 от 17-те антени. "Води се разследване, то е изключително интензивно, призовавам председателя на ДАНС да не разкрива подробности към момента въпреки вашето изключително изострено любопитство. Въпрос на съвсем малко време е - работим с партньорски служби, да бъде приключена с успех тази операция. Ако председателят на ДАНС и полицията тръгнат да разкриват какво точно е установено, няма да има резултата, към който се стремим. Ситуацията по отношение на разследването е под контрол, но към момента няма да бъде споделено повече", заяви от трибуната Румен Радев.



Вътрешният министър Иван Демерджиев само допълни, че охраната на тази обект е отговорност на собственика, но все пак МВР е осигурило допълнителна охрана на "подобни обекти на територията на страната".



В началото Радев започна с изложение, в което говори само за руските атаки с дронове в Черно море. Припомни, че ударите от 13 октомври са били при сложна метеорологична обстановка и благодари на спесителните екипи от ВВС, Военноморските сили, гранична полиция и спасителния център във Варна.



Вчера руската посланичка Елеонора Митрофанова му каза, че Министерството на отбраната на Русия не я е уведомявало за такива атаки. Екип е бил спуснат на кораба "Ейбъл", ударен миналата седмица, прекарал там 30 минути, но не установил нищо. България ще търси помощ от съюзниците си, за да стигне разследването до край, увери Радев. Планът е до края на седмицата кораба "Челси", атакуван вчера, да бъде избуксиран до пристанището във Варна. Изслушването се провежда по предложение на "Прогресивна България", но шефът на групата Петър Витанов обяви, че е било искано от всички групи. ДПС предложиха да се излъчва на живо по БНТ и това беше прието единодушно.



Вчера военният министър Димитър Стоянов е разговарял с колегите си от Турция и Румъния. Следващата седмица всички те ще се срещнат, за да обсъдят възможностите за побърза реакция в подобни случаи.



България ще участва в инициативата на НАТО Drone Edge, обясни военният министър Стоянов. По нея сме заявили участие с 80 млн. евро с проект за придобиване на 20 системи по механизма SAFE и всеки момент се очаква да подпишем меморандум с Испания за придобиването на тези системи. "Тази инициатива представлява един виртуален пазар за евентуално разработване и съвместно купуване на антидрон системи", обясни Стоянов.



България е и заявила брой оператори за обучение, които ще бъдат подготвени през 2027 г. "Няма никакво нарушение на дипломатическия протокол. Като министър-председател имам правото и възможността да говоря с всеки посланик. Дадохме много ясен знак, вдигайки нивото на този разговор. Той се осъществи в присъствието и на министъра на външните работи", отговори Румен Радев дали не е нарушил дипломатически протокол със срещата си с Митрофанова вчера.



Появиха се обвинения, че е трябвало тя да бъде поканена във външното министерство. "Няма логика Украйна да атакува сама своите кораби и екипажи, при положение, че резултатът от всички тези атаки е в полза на Русия. Наистина логиката води натам. Приблемът е, че за разлика от вас ние не можем да го докажем. Ако разполагате с конкретни доказателства, моля, обявете ги, за да чуят всички българи", отговори Радев чии са дроновете.



Атанас Атанасов от ДБ поиска да знае как върви реформата в ДАНС. Шефът Пламен Тончев му обясни, че нито един служител не е освободен от работа или преместен в друга дирекция, редуциран е броят на началниците за сметка на оперативните работници. Утре Тончев ще разкаже за структурната реформа в службата пред ресорната комисия в парламента, чиито заседания обаче са закрити.