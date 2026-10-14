Премиерът Румен Радев коментира от трибуната на Народното събрание атаките с кораби в Черно море и потвърди, че от потъналите кораби са спасени само 4 човека от единия. Той благодари на всички военнослужещи за операциите.

"Предстои нашето обръщение към всички партньори и съюзници за помощ, така че да доведем разследването до край", каза премиерът.

Депутатите изслушват премиера, министъра на отбраната, министъра на вътрешните работи, министъра на външните работи, началника на отбраната, директора на Служба „Военно разузнаване“, председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ и председателя на Държавна агенция „Разузнаване“ относно предприетите действия, оценката на риска и предстоящите мерки, свързани с атаките срещу търговски кораби в Черно море на 6 и на 13 октомври 2026 г., както и информацията за умишлен палеж на антени за комуникация със сателитната система „Старлинк“. Това предвижда проекта на програма за работа на Народното събрание. Предложението за изслушването е внесено от „Прогресивна България“ (ПБ).