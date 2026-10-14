Антигрипните ваксини ще се появят на българския пазар в периода между 9 и 13 ноември.

В аптечната мрежа ще има единствено Vaxigrip, от която бяха предвидени 70 000 дози, но се очакват значително по-малко, пише Труд.

Правят се опити за по-ранна доставка и на другия вид ваксина - Influvac, но засега няма изгледи препаратът да се появи по аптеките по рано от края на декември.

Като причина за забавянето на доставките от фармакомпаниите посочват промяната в състава на грипните щамове за Северното полукълбо за сезон 2026/2027 г.

Инфекционистите са категорични, че периодът октомври-ноември остава най-подходящ за поставяне на противогрипна ваксина преди засилването на респираторните заболявания.

Миналата седмица у нас започна имунизационната кампания срещу грип само при децата, защото засега у нас са доставени само назалните противогрипни ваксини Fluenz Tetra.

47 504 дози от нея са налични за ваксинация по националната програма за деца от 2 до 7 навършени години при личните лекари. Отделно 27 496 дози назални ваксини са пуснати в аптечната мрежа за деца и могат да бъдат закупени и прилагани на деца от 2 до 17 навършени години.