196 пакета с марихуана за 1 813 899 евро откриха митническите служители от отдел „ Борба с наркотрафика“ на МП „Капитан Андреево“ при проверка на товарен автомобил, излизащ от страната към Турция. Това съобщиха от Агенция „Митници“.







На 12 октомври, половин час преди полунощ, на пункта пристига влекач с полуремарке с украинска регистрация. Шофьорът – украински гражданин, декларирал, че превозва дървен материал от иглолистна дървесина от Украйна през Румъния и България за Турция.



По метода „анализ на риска“ превозното средство е селектирано за проверка с рентгенова апаратура, при която са отбелязани необичайни плътности в товарното помещение. При последвалия физически контрол митническите служители откриват сред декларираната стока сакове, пълни с прозрачни полиетиленови пакети със суха зелена тревиста маса. Установено е с полеви тест, че пакетите съдържат марихуана и са с общо бруто тегло 221,730 кг, възлизаща на стойност 1 813 899 евро по цени за нуждите на съдебната система.



По случая е започнато разследване от митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково.