Служител на "Автомагистрали" ЕАД загина на автомагистрала "Тракия" при изпълнение на служебния си дълг. Друг служител на дружеството е тежко ранен и настанен в болница.

Инцидентът е станал днес около 14:30 часа при км 27 в платното в посока София. По първоначални данни в участъка са се блъснали два леки автомобила. Водачите са отстранили превозните средства в аварийната лента и са преминали в канавката зад мантинелата за попълване на двустранни протоколи.

На място е дошла полиция, както и двамата служители на "Автомагистрали"- пътноподдържащата фирма в участъка, които са започнали да обезопасяват участъка на инцидента с пътни бализи.

Прибрали са се в аварийната лента. В същото време друг автомобил се удря в паркираните автомобили, помитайки и двамата служители. Вследствие на удара трите коли се заплават. Общо трима души са закарани в болница, взети са

проби за наркотици и алкохол.

Участъкът, в който е станало произшествието, е с концентрация на пътнотранспортни произшествия и са поставени всички необходими знаци. Въведено е и ограничение на скоростта от 90 км/ч при дъжд.

Причините за възникване на произшествието и механизмите за настъпването му ще се изясняват в хода на образуваното досъдебно производство.



"Автомагистрали" ЕАД поднася най-искрените си съболезнования на близките на загиналия колега.