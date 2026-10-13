Тялото на 37-годишен украински гражданин е открито на плажната ивица пред хотел в курортния комплекс Слънчев бряг. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.

Сигналът за удавен мъж е получен в Районното управление в Несебър вчера около 15:20 ч. Установено е, че става въпрос за украински гражданин с временна закрила, който живее в Свети Влас.

Тялото е транспортирано за аутопсия в отделението по съдебна медицина към Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) – Бургас.

По случая е образувано досъдебно производство.

Припомня ме, че на 18 септември т.г. 63-годишен украински турист беше открит удавен в морето край Слънчев бряг, в района между спасителни постове № 18 и № 19.