Сигнали за лоши условия, липса на адекватна грижа и мизерия предизвикаха институционални проверки в Регионалния хоспис в Дряново. Близки на настанени там пациенти твърдят, че възрастните хора са оставени да студуват и гладуват, съобщава bTV.

Галина Христова, чиито родители са били настанени в социалния център, разказва, че при посещение е заварила баща си бос, премръзнал и без зъбните си протези. По думите ѝ той е бил неадекватен и хранен с пюрирана храна от пластмасови кофички, въпреки че месечната такса за престоя му на свободен прием възлиза на 1000 евро. Христова настоява да се потърси съдебна отговорност за условията в заведението, където наскоро е починала и майка ѝ.

При опит на екип на bTV да провери условията на място, директорът на хосписа Нели Тодорова първоначално е реагирала остро, заплашвайки да извика полиция. Впоследствие тя се е свързала с телевизията, за да поднесе извинения за поведението си, обяснявайки го с напрегната ситуация и агресивно поведение от страна на близките на пациента.

Тодорова отхвърля твърденията за системни нарушения. Тя посочва, че ръководи хосписа от десет години и досегашните проверки от ИА „Медицински надзор“ не са констатирали проблеми с хигиената или медицинската дейност. Относно липсващите протези, директорът обяснява, че отговорността за съхранението им е на близките, които трябва да осигурят подходящи контейнери, тъй като хосписът не носи отговорност за тяхното пазене.

При проверката на място екипът е разговарял с един от пациентите, който е заявил, че се чувства добре и не се оплаква, въпреки че е бил без протеза. В личното му шкафче обаче е забелязан мухъл, за което ръководството прехвърля отговорността на санитарите.

Община Габрово, която е собственик на хосписа, е назначила вътрешна проверка. Заместник-кметът Мария Йозова съобщи, че са сезирани също Регионалната здравна инспекция, Агенцията по храните и Изпълнителната агенция „Медицински надзор“. Резултатите от проверките се очакват до края на седмицата, като при установяване на нарушения от страна на виновни длъжностни лица ще бъдат наложени санкции.