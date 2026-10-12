Откриха над 200 кг марихуана и кокаин в два хладилни камиона в месокомбинат в Ловеч. Камионите са български, шофьорите също са българи.

„В днешния ден придобихме информация за две превозни средства, които се намират в месокомбинат в Ловеч. Те бяха задържани. При процесуално-следствените действия, извършени от нас, в тайник на тавана в ремаркето на единия камион бяха намерени 204 пакета с вещество, реагиращо на канабис. Пакетите са с грамаж над 1 кг. Във втория камион, в легалния товар, само от един палет са намерени 7 пакета с вещество, реагиращо на кокаин“, съобщи на брифинг заместник-началникът на ГДБОП старши комисар Андрей Ангелов.

Работата към момента продължава, не се знае, може да се намерят и други вещи, коментира той. Процесуално-следствените действия са започнали около 14:00 ч. на 12 октомври, а работата ще продължи до късно през нощта

И двата камиона превозват месни продукти за месокомбината.

Попитан дали има задържани, комисар Ангелов посочи, че засега се работи с двамата шофьори, а на по-късен етап ще се прецени дали ще има и други хора, към които да се насочат.

„Има и предистория, но фактологията е, че са задържани на място. Предстои да бъде проверена съпричастността както на фирмата, така и на фирмите превозвачи и на всички, които биха могли да имат отношение към случая“, посочи той.

Образувани са две досъдебни произвоства за държане на високорискови наркотични вещества в големи размери с цел разпространение, съобщиха от прокуратурата.