Министерството на външните работи и външната търговия на Северна Македония заяви, че ще информира институциите на Европейския съюз и Съвета на Европа за развитието на случая с напускането на страната от Ива Михайлова, което е определено като бягство, и „приемането й на високо ниво в София”.

„Подобно поведение от страна на българските държавни институции подкопава усилията, които полагаме за изграждане на доверие и противоречи на декларираните ангажименти за развитие на добросъседски отношения.... Приемът на високо ниво на лице, срещу което се води съдебно производство, изпраща сериозно погрешно послание. Националността и притежаването на друго гражданство не трябва да служат като защита от отговорност пред компетентните институции. Всеки има право на справедлив процес. Никой няма право на освобождаване от законите”, се казва в съобщението на Министерството на външните работи в Скопие.

В съобщението се казва, че от България, като член на Европейския съюз, Северна Македония очаква „действия в съответствие с основните европейски принципи: зачитане на съдебните производства, сътрудничество между компетентните институции и равенство пред закона”.

„Процедури, които създават впечатление за институционална защита от съдебна отговорност, са несъвместими с тези принципи. Върховенството на закона не трябва да бъде избирателно, нито да зависи от националността на лицето... Оставаме ангажирани с развитието на добросъседски отношения, основани на взаимно уважение, доверие и европейски принципи. Очакваме същата отговорност и от българска страна. Зачитането на справедливостта не е въпрос на политически избор, а фундаментално европейско задължение”, казват от Министерството на външните работи и външната търговия в Скопие.

По-рано днес от МВР в Северна Македония съобщиха, че в системата на Гранична полиция няма регистрирано легално излизане на Ива Михайлова от страната, а при проверките, извършени чрез Съвместния контактен център с България, е „получена информация, че за посоченото лице няма регистрирано законно влизане на територията на Република България”.