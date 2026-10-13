Оранжев код за значителни валежи и силен вятър е обявен в части от Източна и Южна България и жълт код за дъжд за Северна България и централната част на страната, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Само в областите Благоевград, Кюстендил, Перник, София-град и София-област няма предупреждение за опасност и кодът е зелен.

Оранжев код е обявен за областите Смолян, Кърджали, Хасково, Ямбол, Бургас и Варна.

С него обикновено се предупреждават хората да бъдат готови евентуално да предпазят себе си и собствеността си. Възможни са наводнения на имоти и в транспортната мрежа, както и прекъсвания в електроснабдяването, комуникациите и водопреносната мрежа, възможно е при някои случаи да се наложи частична евакуация. Съществуват опасности при шофиране заради намалена видимост и аквапланинг, посочват от НИМХ на сайта си при обявяване на оранжев код.

Жълт код е обявен за областите Видин, Враца, Монтана, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Търговище, Разград, Силистра, Шумен, Добрич, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора и част от София-област. Жълтият код обикновено предупреждава за възможност от малко на брой локални наводнения, за затруднения при шофиране заради намалена видимост и аквапланинг, както и за възможността да се наложи прекъсване на дейности на открито.

В югозападните райони преди обяд ще е почти без валежи, но след обяд и там ще се активизират. Ще духа умерен, в източната половина от страната – временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са между 10° и 15°, в София – около 11°.

В планините ще е облачно, ветровито и с валежи от дъжд. Над около 1700 метра валежите ще са от сняг. Значителни ще са количествата в района на Централен Балкан, Родопите, Странджа и Сакар. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 1°.

По Черноморието ще бъде облачно, дъждовно и ветровито. След обяд на места количествата ще са значителни. Ще духа умерен, временно силен северен вятър. Максималните температури ще бъдат 15° - 17°. Температурата на морската вода е 20° -21°. Вълнението на морето ще бъде около 2-3 бала.

В сряда над по-голямата част от страната ще се задържи предимно облачно и все още на места в Южна и Източна България ще има валежи, но вече по-слаби и в процес на спиране. Ще духа до умерен, в източните райони и временно силен вятър от север-северозапад. Ще е хладно за средата на октомври с минимални температури между 3° и 8°, максимални - между 11° и 16°.

През нощта срещу четвъртък валежите навсякъде ще спрат, а в четвъртък и облачността ще се разкъса и ще намалее, в много райони до слънчево време. В Източна България ще се задържи ветровито. Дневните температури слабо ще се повишат.