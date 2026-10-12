Общо 21 плащания на стойност 3 901 597,75 евро са извършени по програма „Околна среда“ (ПОС) 2021–2027 г. през изминалата седмица, съобщиха от сайта на Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Средствата подпомагат проекти за управление на водите и отпадъците, опазване на биоразнообразието, превенция на риска от наводнения и подобряване качеството на въздуха.

Най-голям обем от разплатените средства – 1 440 114,35 евро, е по приоритет „Отпадъци“, където са направени седем плащания. За рекултивация на регионални депа за битови отпадъци са преведени 365 583,74 евро на общините Хасково и Търговище. По процедурите за системи за разделно събиране и рециклиране са извършени плащания към Силистра (612 431,38 евро), Омуртаг (235 367,40 евро), както и към Тервел, Добрич и Червен бряг (общо 226 731,83 евро).

По приоритет „Води“ е направено едно авансово плащане от 148 161,18 евро на Басейнова дирекция „Черноморски район“ – Варна за актуализиране на Плана за управление на речните басейни.

За опазване на биологичното разнообразие са извършени пет плащания на обща стойност 292 435,70 евро. От тях 109 347,42 евро са за мерки по НАТУРА 2000, изпълнявани от Югоизточното и Югозападното държавно предприятие. Природен парк „Сините камъни“ получава 32 489,33 евро, а Национален парк „Пирин“ – 20 746,17 евро. Още 129 852,78 евро са изплатени на Изпълнителната агенция по околна среда за мониторинг на популацията на кафявата мечка.

За превенция на риска от наводнения общините Рудозем и Девин получават общо 302 297,21 евро. По приоритет „Въздух“ са преведени 734 462,86 евро на Бургас и Смолян по процедурата „За по-чист въздух“. За техническа помощ за управлението на програмата са разплатени още 984 126,45 евро.

От ресорното министерство допълват, че по програмата вече са договорени 362,52 млн. евро специално за мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух.