Нова тревожна атака срещу търговското корабоплаване в Черно море, този път само на 15 морски мили от българския бряг. Корабът „Челси“, плаващ под малтийски флаг, е бил ударен от дрон срещу град Бяла, област Варна, като по първоначални данни на борда има 12 пострадали.

Сигналът за инцидента е получен в 01:57 часа тази нощ, 13 октомври, от дежурен служител на Варна трафик, съобщи бТВ, позовавайки се на свои източници в Спешна помощ във Варна. Предвижда се пострадалите да бъдат транспортирани до пристанище Варна, но към момента няма подробности за състоянието им.

За нападението незабавно са уведомени Областната дирекция на МВР, „Морска администрация“, Главната дирекция „Национална полиция“, Националната служба за охрана, Община Варна и дежурният в областната администрация. Все още не е ясно какви поражения са нанесени на плавателния съд и колко тежки са нараняванията на хората на борда. Няма потвърдена информация откъде е излетял дронът и кой стои зад удара.

Новият инцидент идва само седмица след атаката от 6 октомври срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона, на около 70 морски мили източно от Бяла. Тогава корабът „Алфа Ватан“, плаващ под флага на Того, потъна, а съдбата на 12-членния му екипаж остана неизвестна, докато „Ейбъл“, под флага на Палау, беше обхванат от пожар и неговите 18 моряци бяха спасени.

Вчера премиерът Румен Радев изпрати спешни писма до ръководителите на ЕС и НАТО с искане за техническа помощ, сателитни данни и съюзническа подкрепа за установяване на извършителите. България обяви, че ще предприеме всички възможни дипломатически и правни мерки съгласно международното право, след като бъде доказана отговорността за нападението.

Новият удар срещу „Челси“, ако бъде окончателно потвърден като атака с дрон, ще постави още по-остро въпроса за безопасността на корабоплаването непосредствено до българското крайбрежие.