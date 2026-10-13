Премиерът Румен Радев съобщи за нови атаки с дронове срещу кораби в Черно море и ги определи като абсолютно недопустими.

Свикано е извънредно заседание на Съвета за сигурност към Министерския съвет, кадри от което са публикувани във фейсбук профила на премиера, който съобщи за ударен с три въздушни дрона кораб на 18 мили източно от Бяла и за друг ударен кораб на 17 мили източно от Крапец, който е потънал и има един спасен член на екипажа.

"И тази вечер България провежда операция по аварийно търсене и спасяване на кораб в Черно море. В 1:30 ч. е получен сигнал за бедстващ кораб на 18 мили източно от Бяла. Морският спасителен център във Варна веднага реагира – корабът, по данни на екипажа, е ударен с три въздушни дрона по палубата и по борда. Веднага са задействани нашите аварийно-спасителни средства – екипаж на гранична полиция е спасил целия екипаж на кораба от седем украински граждани и осем граждани на Азербайджан. Корабът е „Челси 3“, плаващ под малтийски флаг и регистриран в Одеса, собственост на Украйна. Преди броени минути екипажът на кораба беше успешно транспортиран до пристанище Варна, информира премиерът Радев. На петима от членовете на екипажа се оказва медицинска помощ поради леки, по наша информация, наранявания", добави той.

Абсолютно недопустима е поредната атака срещу търговски кораби в непосредствена близост до българските териториални води. Уведомени са нашият постоянен представител в НАТО и нашият постоянен представител в Европейския съюз. Предстои ми разговор с генералния секретар на НАТО, Марк Рюте, съобщи Румен Радев.

"Нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинения към която и да е от страните, но логиката както вече заявих сочи, че резултатът е в полза на Руската федерация. Затова днес ще извикам за разговор посланик Митрофанова", заяви Румен Радев.

България продължава да иска подкрепа за разследване на ударите срещу 3 кораба, така че да установим с точност от коя държава са дроновете, които поразяват кораби в непосредствена близост до българските териториални води. Ще продължим да искаме и да настояваме и за помощ за усилване на наблюдението на въздушното и морското пространство и за усилване на нашите способности за реакция, посочи премиерът.

"Само преди минути, по време на извънредното заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет, получихме информация за друг ударен кораб на 17 мили източно от Крапец, който е потънал и има спасен член на екипажа", информира в края на изказването си още министър-председателят Румен Радев.