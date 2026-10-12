Първите резултати от извършените проверки в търговските вериги в периода август-октомври разкриват надценки над 100% при основни храни като млечни продукти и плодове и зеленчуци. Това беше обявено на брифинг на председателя на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова.

Има значителен брой, стоки, при които надценката е над 100% или близо до 100%, стана ясно на брифинга.

Надценки, достигащи до 141%, са безочливи и нахални по отношение на българските потребители, подчерта Манолова.

Проверката е установила, че при маслото надценката е 141 на сто, при сиренето - 133 процента, при доматите - 127 на сто, при кашкавала - 106 процента, при кромид лук - 106 процента, при киселото мляко - 99 на сто.

„Ще искаме обосновка за наличието на икономически фактори за това увеличение“, заяви Манолова.

Директорът на Главна дирекция „Контрол на пазара“ Игнат Арсенов каза, че увеличението на доставната цена не оправдава увеличението на продажната цена при млечните продукти и при плодовете и зеленчуците.

Манолова обяви и данни за надценките при промоционалните продукти в търговските вериги.

Понеже много често веригите се оправдават, че продават на промоция, извадихме от данните, които самите са ни предоставили, какви са надценките в случаите, в които продават на промоция. Въпреки че уж се продава евтино, надценките стигат до 40%. Уж е на промоция, а в същото време веригата си е сложила надценка от 40%, каза шефката на КЗП.

Освен че растат цените на продуктите, в периода август-октомври растат и надценките, което най-вероятно води и до повишаване на печалбите на търговските вериги. Разломът между продажна и доставна цена буквално съсипва българските домакинства. При едно пазаруване в супермаркет бюджетът на едно домакинство е буквално съсипан. Това е изкривен пазар, това е пазар с аномалии, това е катастрофа за българските домакинства. Подобни надценки не се срещат никъде в Европа и това, което си позволяват веригите в България, определено не си позволяват в другите страни членки на Европейския съюз.

След като КЗП показа данните за надценките в търговските вериги, следва решението за „справедлива стойност“, което ще влезе след дни и ще покаже аномалиите и отклоненията в търговските вериги, каза Манолова.

„Това, което все още не е в закона, но ние ще настояваме, е да се налагат санкции в случаите на съществено отклонение от справедливата стойност, в случай, че не последва корекция от търговските вериги“, заяви председателят на КЗП.

Манолова каза, че ще продължи диалогът с веригите. „Ще се срещнем с бизнесите, срещу които имаме най-много жалби, ще им дадем възможност да коригират безобразните цени и нелоялни практики“, увери тя.

Относно горивата проверките показват, че в 8% от проверените обекти има необосновано увеличение на цената на пропан-бутан основно. КЗП ще иска обосновка, каза Игнат Арсенов. От 1 до 3 цента е увеличението, което е необосновано. При бензина и дизела надценките драстично са намалели, допълни той.

Относно проверките за повишените цени на горивата Арсенов обясни, че при 8 на сто от всички 50 проверени обекти и горива, е установено, че доставната цена в недостатъчна степен обосновава вдигането на продажната цена и това важи най-вече за пробан-бутана. Извършваме допълнителни проверки и искаме от търговците обосновка за икономическите фактори, довели до скок на горивата, допълни той.

По думите му увеличението при този вид гориво е от 1 до 3 цента на литър, което при едно зареждане е приблизително 2 евро.

Мая Манолова увери, че ще има проверки и на цените в заведенията за бързо хранене и в ресторантите, които също са увеличени. Има подадени сигнали и за ръст на цените в сектора на услугите, така че и там ще последват проверки, настоя тя.

Според Манолова социалната поносимост по отношение на цените на храните, лекарствата и на редица услуги отдавна е надмината.

Злоупотребата на търговските вериги с цените не са от вчера. При въвеждането на еврото са взети допълнителни мерки цените да бъдат раздути преди въвеждането на единната европейска валута. Не е проблемът въвеждането на еврото, а начинът, по който беше направено това. Правителството и парламентът тогова наблюдаваха как цените вървят нагоре, без да се вземат мерки, коментира тя.

Манолова каза още, че ще има проверки и за цените на лекарствата, които най-вероятно ще са съвместни с Министерството на здравеопазването и на Комисията за защита на конкуренцията. Битката с фармацевтичния бранш изисква повече съюзници, допълни тя.