Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна взе решение за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета Благомир Коцев и анулиране на издаденото му удостоверение. Решението е прието с 20 гласа „за“ и 6 „против“, съобщи председателят на комисията Велин Жеков.

До решението се стигна след разглеждане на сигнали, свързани с отпуските на Благомир Коцев през 2025 година, когато той се намираше в ареста.

По думите на Велин Жеков в началото на заседанието членовете на ОИК са решили да разделят постъпилите сигнали според годината на подаването им. Два от тях са внесени през 2025 г., а останалите три – през 2026 г.

Председателят на комисията обясни, че процедурата по първите два сигнала вече е приключила, което е позволило разглеждането им по същество.

На заседанието са били представени два проекта за решение. Първият е предвиждал да не бъде установено нарушение, но не е получил необходимата подкрепа.

Вторият проект, който е бил приет, установява нарушения на чл. 42, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). На това основание комисията е решила да прекрати предсрочно пълномощията на Благомир Коцев като кмет на Варна.

От общо 27 членове на Общинската избирателна комисия на заседанието са присъствали 26. При гласуването 20 са подкрепили прекратяването на кметските пълномощия, а шестима са гласували против.

Велин Жеков уточни, че положителни гласове са подадени от представители на всички квоти на парламентарно представените политически сили в комисията.

Председателят на ОИК посочи, че решенията на комисията подлежат на предварително изпълнение.

Той обаче отказа да коментира дали това означава, че още от следващия ден Варна ще остане без действащ кмет. Според Жеков определянето на следващите процедурни стъпки след прекратяването на пълномощията е извън компетентността на избирателната комисия.

Решението на ОИК – Варна може да бъде обжалвано пред съда в 7-дневен срок от публикуването му.