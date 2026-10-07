Десет години детско въображение, стотици написани истории и безброй герои, родени от фантазията на младите автори – конкурсът „Приказни истории с БНР Бургас“ отбеляза своя юбилей с представянето на десетото си издание.

Празничното събитие се проведе днес в Центъра за съвременно изкуство и библиотека, където бяха представени най-новите приказки, разкази и стихове на участниците в конкурса. Юбилейното издание събра творбите на 100 млади автори от 26 училища.

Събитието беше открито от директора на БНР-Бургас Кирил Костадинов и от заместник-кмета на Община Бургас по образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики Михаил Ненов.

„Благодарим на всички деца, които участваха, като се надяваме вие да сте бъдещите велики автори на България. С този конкурс показахме че, има територия на детското въображение и това е БНР-Бургас“, заяви директорът на БНР – Бургас Кирил Костадинов.

„Тук е мястото, където младите умове могат да развият въображението си, да споделят своите най-съкровени ценности, да разкажат онези истории, които ги вълнуват и да вдъхновят своите връстници. Този сборник е събитие, защото през тези години през редакцията на радиото са минали стотици и хиляди детски истории. Те са създали нещо, което ще остане и другите ще могат да прочетат. Пожелавам ви още много приказни истории. А вече има и формат на аудио книга, тъй като по онзи начин и хора със зрителни увреждания могат да се докоснат до скъпоценните думи на нашите най-малки писатели“, сподели заместник-кметът по образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики Михаил Ненов.

Директорът на БНР-Бургас Кирил Костадинов подари новите книжки с десетото издание на "Приказни истории" на Регионалната библиотека "Пейо К. Яворов" и на НЧ "Изгрев".

Конкурсът започва през 2016 година по повод петата годишнина на БНР Бургас. Първоначалната идея е да бъде насърчено четенето и творчеството сред децата във време, когато дигиталните устройства все по-силно присъстват в ежедневието им. Постепенно инициативата надхвърля границите на региона и започва да привлича млади автори от цяла България, както и от българските училища зад граница.

През годините „Приказни истории с БНР Бургас“ се превръща в своеобразна сцена за детското литературно творчество. Написаните от децата текстове не остават само на страниците на сборниците, а оживяват и като аудиоприказки, които звучат в ефира и в YouTube канала на БНР Бургас.

Десетте издания на сборника вече са част от книжния фонд на училищни библиотеки и читалища, превръщайки се в своеобразна хроника на детското въображение през последното десетилетие.

„Приказни истории с БНР Бургас“ е отличен и с наградата „Сирак Скитник“ за радиопроект с обществено значение.

Юбилейното издание показа, че интересът към писането и разказването на истории сред децата не само не намалява, а продължава да намира нови форми. А когато зад младите автори стоят учители, родители и институции, които ги насърчават, детското въображение може да се превърне в истинска сила.

Празничната програма беше допълнена от изпълнения на млади таланти от НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“ и вокална група „Морски песъчинки“ с ръководител Милена Добрева.