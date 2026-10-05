Д-р Пенка Симова – специалист по акушерство и гинекология от „Мама и Аз“ – Плевен, вече ще преглежда и в Бургас. Всеки петък д-р Симова ще консултира пациенти в „Сърце и Мозък“ – Бургас, от 8:00 до 17:00 ч.

Д-р Симова е специалист по акушерство и гинекология с професионален интерес към проследяването на нормална и патологична бременност и воденето на нормално раждане. От 2025 г. тя е част от екипа на „Мама и Аз“ – Плевен.

Сега нейният опит и експертиза вече са достъпни и за бъдещите майки в Бургас и региона.

„Мама и Аз“ – Плевен е част от високотехнологичния болничен комплекс „Сърце и Мозък“ и развива широк спектър от акушеро-гинекологична и хирургична дейност. В структурата се извършват сложни гинекологични операции, лапароскопска, робот-асистирана и отворена хирургия, онкогинекологични и урогинекологични интервенции, както и операции при ендометриоза, миоми, кисти и пролапс. Д-р Пенка Симова е част от екипа и работи рамо до рамо с едно от водещите имена в областта на гинекологията в България – д-р Александър Любенов.

В „Сърце и Мозък“ – Бургас д-р Симова ще извършва: консултации, проследяване на бременност и второ медицинско мнение

Пациентките ще имат достъп и до съвременна диагностична апаратура и широк спектър от изследвания: всеки петък, 8:00 – 17:00 ч., „Сърце и Мозък“ – Бургас - прегледи, проследяване на бременност и второ мнение

За записване: 056 703 003