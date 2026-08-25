Българският плувец Цанко Цанков преодоля успешно протока Ла Манш, но пътят му към френския бряг се оказа далеч по-тежък от очакваното. Освен с огромната дистанция и тежките условия в открити води, българинът е трябвало да се справя и с множество отровни медузи, които са го жилили по време на плуването.

Цанков измина разстоянието между Великобритания и Франция за 9 часа и 21 минути. По думите му до средата на дистанцията всичко се е развивало според предварителния план, но след това изпитанието е станало значително по-тежко.

„Щастлив и горд съм с успешното преплуване на Ламанша – 9 часа и 21 минути във водите на Атлантическия океан между Великобритания и Франция. Плуването се разви добре, приблизително до средата на дистанцията всичко беше по план“, разказа Цанков.

„По това време се натъкнах на доста зони с много отровни медузи, които ме жилиха през цялото време. Слава богу, успях успешно да ги преодолея и да стъпя на френския бряг“, заяви той.

Проблемите за Цанков не приключили с медузите. В заключителната част на плуването той получил и прорезни рани.

„Въпреки прорезните рани, които получих в края на моето плуване, успях да развея българското знаме на финалната права. Благодаря на всички мои съграждани за хилядите коментари, за подкрепата, която получавам, и за множеството съобщения. Благодаря“, каза Цанков.

Успешното преплуване на Ла Манш е поредното сериозно постижение в кариерата на българина в плуването в открити води. Цанков преодоля едно от най-трудните изпитания в маратонското плуване, въпреки неприятните срещи с морските обитатели и физическите травми в края на дистанцията.