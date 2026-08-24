Двегодишно момче е прието в болница след нападение от куче в Кубрат, съобщиха от местната полиция. Сигналът за инцидента е получен вчера вечерта около 20:40 ч.

По първоначални данни детето си е играело на улицата, когато животното го е нападнало и захапало по долната устна. На място е изпратен полицейски екип.

След намесата на 23-годишната му майка и 49-годишната му баба детето е прибрано, а двете жени са влезли в конфликт с 20-годишна съседка, за която се твърди, че се е грижила за бездомни животни.

Пострадалото момче е транспортирано в УМБАЛ „Канев“ в Русе за хирургическа интервенция. По случая е започната проверка.