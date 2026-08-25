Днес през по-голямата част от деня ще преобладава слънчево и горещо време. В сутрешните часове над Североизточна България облачността все още ще бъде значителна и на места ще превалява. Постепенно обаче валежите ще спрат, а облачността ще се разкъса и намалее.
След обяд условията за развитие на гръмотевични бури ще се увеличат над Западна България. Там
ще се образуват мощни купести и купесто-дъждовни облаци,
от които на места ще превали краткотрайно и ще прегърми. Гръмотевични бури се очакват и в Северна Централна и над планинските райони.
Не е изключено валежите да бъдат интензивни за кратко време, особено в районите с по-силно развитие на конвективната облачност.
Ще духа слаб вятър, а в Източна България – умерен от изток-югоизток.
Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°. Най-високи стойности се очакват в низините и равнинните райони на страната.
В София горещо, краткотраен дъжд
В София денят ще започне със слънчево време и високи температури. Около и след обяд обаче ще се развива купеста облачност и вероятността за краткотраен дъжд и гръмотевици ще се увеличи.
Максималната температура в столицата ще достигне около 33-34°.
Заради нагряването на земната повърхност и развитието на конвекцията е възможно бурите да се образуват локално и да засегнат едни квартали, докато в други да остане сухо. При по-мощни клетки са възможни временно усилване на вятъра и по-интензивен валеж.
В планините слънчево, следобед дъжд
В планинските райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност.
В масивите на Западна България на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Бурите ще бъдат локални, но при по-мощни клетки са възможни краткотрайни силни валежи.
Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток, а по най-високите части – от запад-югозапад.
Температурата на 1200 метра ще бъде около 25-26°, а на 2000 метра – около 18-20°.
По Черноморието облачно без превалявания
По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Преди обяд ще има временни увеличения на облачността, по-значителни над северното крайбрежие.
Вятърът ще бъде умерен от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 28° и 32°.
Температурата на морската вода ще бъде около 25°, а вълнението на морето – 2–3 бала.
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