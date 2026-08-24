Турист от Полша се удави в морето край Слънчев бряг. Инцидентът е станал около 18 часа вчера в района на охраняемия плаж пред един от хотелските комплекси, съобщи БНТ.

Сигналът е подаден в Районното управление в Несебър. По данни на полицията 44-годишният мъж е бил на почивка в Слънчев бряг.

Тялото на туриста е откарано за аутопсия в отделението по съдебна медицина на УМБАЛ – Бургас.

По случая е образувано досъдебно производство, което трябва да изясни обстоятелствата около инцидента.