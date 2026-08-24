Каквото и да се случи, дизелът няма да поевтинее скоро. Ситуацията ще се разреши едва няколко седмици след като стане ясно как ще се разреши конфликтът с Иран. Това каза председателят на Българската петролно-газова асоциация Светослав Бенчев.

93 долара струва брентът тази сутрин, но трябва да се има предвид, че рафинериите на практика плащат надбавка заради риска, с която 1 барел им излиза по над 100 долара, каза Бенчев. Сега зависи какви ще са новите санкции и дали ще засегнат рафинериите и най-вече какъв ще е отговорът на Иран.

"Вероятно някакви количества преминават през Ормузкия проток, но не са чак толкова много, колкото американската администрация твърди. Вчера например са преминали 10 кораба, но нито един от тях не е танкер. А когато има по-малки танкери, те изключват транспордерите, за да не бъдат хванати", каза още Бенчев.

В момента дизелът се продава средно за 1,83 евро за литър, но на места достига и до 1,90 евро.