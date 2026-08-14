Стилияна Николова е световна вицешампионка! Тя спечели не само сребърния медал в мнфу

„Голямата сцена е за големите. А Стилияна Николова отново е сред тях! Във вечерта на световния многобой във Франкфурт, Стили излезе за България и направи това, което правят шампионите - четири уреда, четири силни изпълнения и битка до последната секунда.“, обявиха от Българската федерация по художествена гимнастика.

Световната титла спечели представителката на домакините Даря Варфоломеев със 119.500 точки, а битката за среброто беше до последната хилядна, Николова завърши със 117.600, само 0.050 пред италианката София Рафаели, която взе бронз.

Снимка: Българска федерация по художествена гимнастика