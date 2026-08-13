Състоянието на 5-годишното момченце, което е било жестоко пребито в село Новачене, остава критично и опасно за живота. Детето е на апаратна вентилация и е под активно наблюдение и постоянно проследяване на жизнените показатели в детската реанимация на „Пирогов“.

По случая прокуратурата привлече като обвиняем и задържа 24-годишен мъж – баща на детето, за причиняване на тежка телесна повреда на малолетно лице в условията на домашно насилие.

Според събраните до момента данни на 11 август в село Новачене, община Ботевград, на детето са били нанесени множество удари по тялото. В резултат на побоя му е причинена тежка телесна повреда – постоянно общо разстройство на здравето, опасно за живота.

Момченцето беше транспортирано с хеликоптер за лечение в спешната болница „Пирогов“ в София, съобщава БГНЕС.

Това е пореден път, в който на детето е нанесено жесток побой.