Променя се организацията на движение в участъци от магистрала „Тракия“ в областите София и Пазарджик за почистване на фуги и косене от днес, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Между 7:00 ч. и 14:00 ч. ще се почистват фугите по съоръжения на магистралата в участъка между Калугерово и Долно Вършило (от 61 до 78 километър), в платното за Бургас. При изпълнение на планираните дейности на отсечката в област Пазарджик поетапно ще се ограничава преминаването по активната лента, а трафикът ще се пренасочва в изпреварващата.

От 6:30 ч. до 13:00 ч. за премахване на крайпътна растителност в участъка между 28-и и 34-и км ще се променя организацията на движение в платното за София. При изпълнение на дейностите по трасето поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента, а трафикът ще преминава в активната и изпреварващата лента.

Необходимо е шофьорите да бъдат внимателни и да следват стриктно пътната сигнализация, посочват от АПИ.

Вчера за почистване на фугите по съоръжения на магистралата и косене в областите движението бе променено в посока София.