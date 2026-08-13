На 24.08.2026 г. (понеделник) от 17,30 ч. в Заседателната зала №1 на Община Бургас, находяща се на ул. „Александровска“ № 26 ще се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Бургас за 2026 година, на основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 29 ал. 2 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на бюджета на Община Бургас.

Обсъждането ще се проведе при следния дневен ред:

Представяне на основните показатели на проекта за бюджет за 2026 г. Обсъждане, коментари, мнения и въпроси във връзка с проектобюджета за 2026 г.

Материал, представящ основните показатели на проекта за бюджет, в достъпен формат и вид за гражданите и всички заинтересовани страни е публикуван на официалния сайт на община Бургас - https://www.burgas.bg/bg/2026/proektobyudzhet-2026-g

Коментари, мнения и въпроси във връзка проектобюджета на Община Бургас за 2026 г. могат да се правят лично, по време на публичното обсъждане или да се изпращат писмено чрез деловодството на Община Бургас или на е-mail: z.karaivanova@burgas.bg и m.stankova@burgas.bg.