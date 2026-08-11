Министерството на отбраната (МО) спря временно ученията със стрелби на всички военни полигони в страната заради високите температури. Решението е взето след репортаж на NOVA за притесненията на жители на няколко села в района на Костинброд от риск от нови пожари, предизвикани от полигона в Сливница.

В края на юли жители на селата Безден, Опицвет, Богьовци и Белидие хан изразиха опасения от повторение на опустошителния пожар от миналото лято. Тогава огнена стихия унищожи десетки къщи и изпепели близо 55 000 декара площи между Сливница и Костинброд.

Местните хора свързват възникването на миналогодишния пожар с военно учение на полигона, като твърдят, че в деня на бедствието са се чували стрелби. От Министерството на отбраната обаче категорично отхвърлиха тази версия с мотива, че тогава не са провеждани подобни дейности. Официалната причина за инцидента така и не беше установена.

След пожара жителите създадоха инициативен комитет с искане МО да не допуска стрелби през сухите и горещи периоди. Те настояха и за почистване на района от невзривени боеприпаси, които затрудняват работата на пожарникарите. „Тревата е изключително суха и рискът от пожар е огромен“, заяви пред NOVA Георги Димов от комитета, като добави, че снарядите възпрепятстват навлизането на екипите в части от полигона.

Първоначално от МО заявиха, че във формированията са въведени засилени мерки за пожарна безопасност и не се ползват боеприпаси, които могат да предизвикат огън. Сега обаче от ведомството са уверили жителите, че заради високите температури стрелби няма да се провеждат на нито един полигон в страната.