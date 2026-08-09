Пожар избухна днес в района на историческата местност Петрова нива в Странджа. Огънят е бил забелязан от туристи, които преминавали по маршрута на „Българското Камино“ и веднага подали сигнал.

На място са пристигнали служители на ДГС – Звездец, РПУ – Малко Търново и РСПБЗН – Малко Търново. Благодарение на бързата реакция огънят е потушен, а към момента няма опасност за района.

„Благодаря на служителите на ДГС – Звездец, РПУ – Малко Търново и РСПБЗН – Малко Търново за бързите действия и добрата координация. Пожарът е потушен и към момента опасност няма“, заяви кметът на Община Малко Търново Илиян Янчев, цитиран от БНТ.

Той предупреди, че заради горещото и сухо време рискът от пожари на открито остава изключително висок и призова хората да бъдат особено внимателни.