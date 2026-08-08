Норвежката Кирсти Ларсен беше осъдена на два дни затвор, след като отказа да плати глоба, наложена ѝ в спор с властите относно името на новородения ѝ син, съобщава британският вестник The Mirror.

Според изданието, многодетната майка е споделила, че малко преди раждането на тринадесетото си дете, чула глас насън, който я подканвал да кръсти момчето „Бридж“. В крайна сметка тя избрала еврейската дума с най-близкото значение: Гешер.

Норвежките власти обаче не одобриха името, считайки го за твърде чуждо. Съгласно действащите по това време правила, служителите смятаха, че необичайното име може да повлияе негативно на бъдещето на детето. Ларсен се опита да обжалва решението в съда, но без резултат. Впоследствие тя беше глобена, която отказа да плати.

В резултат на това глобата за неплащане беше намалена от глоба на двудневна присъда затвор.