71-годишен мъж почина, след като се опитал да помогне на друг по-млад мъж, паднал в речния вир под заведението край Къпиновския манастир, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал около обяд. Трима туристи - двама мъже и жена - вървели по пътека в близост до вира, когато единият мъж се подхлъзнал и паднал.

След него скочили и другите двама туристи, за да му помогнат. Впоследствие по-възрастният мъж се почувствал зле.

Тримата са прегледани на място от екип на Спешна помощ, а по-тежко пострадалият е откаран във великотърновската болница, където е починал.

По случая се води разследване.