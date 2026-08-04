Първата седмица на август може да се окаже по-трудна за хората, чувствителни към промените в геомагнитната активност.

Според прогнозите на специалистите на 4 и 5 август Земята ще бъде засегната от силна магнитна буря, която при някои хора може да предизвика главоболие, отпадналост, замайване и колебания в кръвното налягане.

На 4 и 5 август се очаква мощна слънчева буря да достигне Земята, като геомагнитната активност ще се повиши до високи стойности.

Именно през тези два дни най-често могат да се появят главоболие, световъртеж, силна умора и резки промени в кръвното налягане, пише RBC-Ukraine.

Специалистите съветват хората да избягват излишното физическо натоварване и да обръщат повече внимание на здравето си.

След 5 август се очаква слънчевата активност постепенно да намалее.

От 6 до 8 август магнитното поле на Земята трябва да се стабилизира. Това ще бъдат най-подходящите дни за спорт, пътувания, дейности на открито и изпълнение на по-натоварващи задачи.

По-силно влияние от магнитните бури могат да усетят хората със сърдечно-съдови заболявания, високо или ниско кръвно налягане, възрастните хора, бременните жени и страдащите от синдром на хроничната умора.

Според лекарите по-уязвими са и хората, които са подложени на продължителен стрес или не си осигуряват достатъчно сън. Най-честите оплаквания включват силно главоболие, мигрена, тревожност, раздразнителност и нарушения в сърдечния ритъм.

Макар магнитните бури да не могат да бъдат предотвратени, има няколко начина организмът да се справи по-лесно с натоварването.

Хората с хронични заболявания е добре да следят редовно кръвното си налягане и да разполагат с необходимите лекарства.

Препоръчително е също да се приема повече вода, а за няколко дни да се ограничат силното кафе, енергийните напитки и алкохолът.

Вместо тях специалистите препоръчват билков чай и достатъчен прием на течности.

Добре е също да си осигурите повече сън, за да има време организмът да се възстанови. Ако е възможно, отложете тежките физически натоварвания и стресовите ситуации, докато геомагнитната обстановка се нормализира.