Фентанилът убива тихо – потиска дишането, докато то просто спре завинаги. „Никой не посяга към наркотиците, за да стане наркоман или да спре да диша. Всички опиати в началото имат много отпускащ физически и психологически ефект", предупреждава доц. Людмила Нейкова, ръководител на Клиниката по токсикология във Военномедицинска академия. Дори когато веществото е примесено с други наркотици, това с нищо не намалява смъртоносната му сила – комбинирането е въпрос на печалба, не на безопасност. Няма мирис. Няма вкус. Само риск.



Фентанилът е мощен синтетичен опиоид, който има подобен ефект на естествените опиати (напр. морфин). В медицината се използва като силно обезболяващо, чрез инжектиране, назален спрей или таблетка.

Само за една година броят на починалите у нас след употреба на фентанил е скочил десетократно, показва доклад на Министерството на здравеопазването. Според актуалната информация жертвите вече надхвърлят 100 души годишно. Юлия Георгиева, ръководеща дневния център за хора с опиоидна зависимост „Розовата къща", споделя смразяваща статистика – 44 загубени души за 18 месеца само сред собствените ѝ пациенти, а „поне още толкова" изчезнали безследно на терен.

Антидотът съществува и е в линейките, но времето е безмилостен противник. При тежка интоксикация трябва да бъде приложен в рамките на минути, а докато за доза хероин стига една ампула, срещу фентанила са нужни между пет и десет.

Днес ГДБОП разкри високотехнологична лаборатория за производство на фентанил в столичния квартал „Филиповци". Съоръжението произвеждало между 6 и 10 килограма от смъртоносния опиоид всеки ден. Двама от предполагаемите основни производители са заловени на място, а операцията продължава с очаквани нови арести.

„От тази база е произлизал целият фентанил, който се е разпространявал на територията на България", заяви и.д. главният секретар на МВР Любомир Николов.

Министър Иван Демерджиев декларира цялата мощ на държавата срещу наркотрафикантите.